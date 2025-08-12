Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Ma quello della rarefazione degli esercizi tradizionali e storici del centro cittadino è solamente uno degli aspetti negativi che presenta oggi Carpi

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
A Carpi cominciano a scarseggiare i negozi di generi alimentari in centro storico, vittime sacrificali della presenza sempre più massiccia di iper, maxi e supermercati della grande distribuzione, presenza che sembra non arrestarsi viste le nuove maxi strutture in costruzione qua e là. Con evidenti effetti negativi sulla economia del centro cittadino sempre più povero, spogliato di negozi non solo alimentari che hanno abbassato desolatamente e definitivamente le saracinesche privando i residenti, specialmente gli anziani che faticano a muoversi, dei tradizionali esercizi commerciali che erano soliti frequentare. Ma anche effetti negativi per il tessuto economico del centro che è sempre meno vivo e vivace appunto perchè viene a mancare uno degli elementi caratterizzanti dei centri delle città: quello dei generi alimentari e dei prodotti tipici della tradizione alimentare, ma anche negozi con altre tipologie specifiche di mercato.Il fenomeno è risaputo da tempo e motivo di discussioni, polemiche e lamentele da parte dei gestori che accusano il Comune di non averli ‘protetti’ dalla ‘calata’ degli iper e dei maxi magazzini alimentari e non, come ora conferma anche Confesercenti che, per bocca del suo direttore Massimiliano Siligardi, sostiene che il Comune deve intervenire con alcune misure, come il recupero e la riapertura
dell’ex Mercato coperto di piazzale Ramazzini, chiuso da anni e favorire la riapertura di negozi nel frattempo chiusi, con misure vantaggiose per la categoria dei commercianti e dei gestori.Questo della rarefazione degli esercizi tradizionali e storici del centro cittadino, con un conseguente depauperamento della storia e delle tradizioni antiche e un progressivo impoverimento della economi della città, è solamente uno degli aspetti negativi che presenta oggi Carpi, città che pare sempre più in crisi di identità, imbruttita anche nei rapporti sociali, trasandata e poco curata, insicura per l’incolumità dei cittadini, con atti di vandalismo, furti e spaccio spesso opera di bande di ragazzini italiani e stranieri, male illuminata, con lavori stradali infiniti che interessano le vie del centro come i viali periferici (via Roosevelt , “un disastro annunciato”, come è stato definito da qualcuno), via per Guastalla, via Cesare Battisti) e con mancati interventi (il bar del Teatro, altra “perla” della insipienza comunale) o altri discutibili come quelli sul Biscione, con parchi privi della necessaria manutenzione, con una lamentata mancanza di palestre per i ragazzi, nessun palazzetto dello sport e con una malavita sempre più aggressiva e dilagante non solo di sera ma anche di giorno e non solo in
Stazione.
Pur nel suo “grigiore” attuale, Carpi si merita forse qualcosa di più da chi ci governa dal “palazzo”.Cesare Pradella
Foto dell'autore

Giornalista pubblicista, è stato per dieci anni corrispondente da Modena del Giornale diretto da Indro Montanelli, per vent'anni corrispondente da Carpi del Resto del Carlino, per cinque anni addetto...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Ultraleggero precipita in Versilia, il pilota carpigiano 78enne si salva

Ultraleggero precipita in Versilia, il pilota carpigiano 78enne si salva

Sospetto caso di Chikungunya a Carpi

Sospetto caso di Chikungunya a Carpi

Aimag nelle mani di Hera, il programma di Righi e i video della Budri: le promesse calpestate

Aimag nelle mani di Hera, il programma di Righi e i video della Budri: le promesse calpestate

Controlli Polizia Carpi: 107 fermati, un 20enne aveva droga in tasca

Controlli Polizia Carpi: 107 fermati, un 20enne aveva droga in tasca

Aimag nelle mani di Hera, una lezione di coerenza per il sindaco di Carpi

Aimag nelle mani di Hera, una lezione di coerenza per il sindaco di Carpi

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Vignola, carabiniere fuori servizio sventa furto al supermercato: denunciato tunisino

Vignola, carabiniere fuori servizio sventa furto al supermercato: denunciato tunisino

'Mirandola, così si è svenduta Aimag: le belle promesse del sindaco Budri in campagna elettorale'

'Mirandola, così si è svenduta Aimag: le belle promesse del sindaco Budri in campagna elettorale'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Vignola, stupro mai avvenuto. Il sindaco: 'Grave danno di immagine alla città'

Vignola, stupro mai avvenuto. Il sindaco: 'Grave danno di immagine alla città'

Articoli Recenti Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione

Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione

Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti

Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti

Guidava auto di proprietà dello zio morto da tre anni: multata

Guidava auto di proprietà dello zio morto da tre anni: multata