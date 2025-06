Carpi, Daniela Depietri confermata alla guida Pd

Daniela Depietri continua a essere la Segretaria del Partito Democratico di Carpi: la conferma, sancita da un voto unanime dei delegati partecipanti, è avvenuta ieri sera, nel corso del Congresso tenutosi presso gli spazi della Festa de l’Unità di Fossoli.Una serata, quella di ieri, che ha visto 13 interventi, oltre a quelli della consigliera regionale Ludovica Carla Ferrari e, in chiusura, del neo segretario della Federazione provinciale Stefano Reggianini.Prima della votazione che ha sancito il totale apprezzamento per il lavoro svolto sin qui, Depietri ha tracciato un bilancio degli anni passati, costellati da numerose elezioni: dalle politiche, che hanno fatto registrare l’elezione dei candidati del territorio con ampie maggioranze, al successo al primo turno delle Amministrative, precedute da Primarie di coalizione che hanno dimostrato come la scelta del partito di tenerle si sia rivelata giusta. “Abbiamo potuto allargare la partecipazione dei cittadini – ha ricordato la segretaria - promuovendo incontri tematici in cui abbiamo soprattutto ascoltato persone, associazioni, corpi intermedi, e lanciato una consultazione per comprendere quali fossero i temi più importanti per la comunità.”Altri passaggi fondamentali ricordati dalla segretaria sono poi stati quello delle elezioni europee, con l’exploit di Stefano Bonaccini, e Regionali.Nella seconda parte del suo intervento, Depietri si è poi concentrata sul futuro: “Nei prossimi mesi il Partito Democratico di Carpi si concentrerà soprattutto su quattro temi chiave: sanità, immigrazione, lavoro e povertà.Sono nodi centrali in cui si coagulano le tensioni e le difficoltà della comunità, e per questo abbiamo il dovere di affrontarli direttamente, con serietà e metodo, e lo faremo in modo più intenso rispetto al passato.Voglio inoltre puntare su una maggiore autonomia di gestione dei vari Circoli, che saranno aperti in giorni specifici (alcuni lo sono già) per aumentare le occasioni di dialogo con iscritti e simpatizzanti. Non da ultimo, le Feste, che rappresentano per noi un grande momento di partecipazione e raccolta di risorse che ci consentono poi di poter svolgere le altre iniziative durante il corso dell’anno.”In ultimo, Depietri ha rimarcato la vicinanza del Partito Democratico all’Amministrazione: “Siamo lealmente a fianco del sindaco Righi e della sua Giunta – ha concluso – ma voglio sottolineare il fatto che vogliamo conservare il nostro ruolo: essere propositivi, stimolare e, quando occorrerà, essere da pungolo all’attività di governo del territorio”.