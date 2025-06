Carpi, Ostetricia e Pronto Soccorso: ecco i due nuovi primari

Da qualche mese i reparti di Pronto Soccorso e Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi hanno due nuovi Direttori: Sossio Serra, 47 anni, da inizio 2025 dirige il PS; Paolo Venturini, 52 anni, è stato invece nominato a inizio ottobre scorso al vertice dell’Ostetricia e Ginecologia carpigiana. Due figure professionali di spessore, dotate di solide competenze cliniche ma anche di grande sensibilità umana, valore aggiunto che spesso fa la differenza nell’assistenza al paziente soprattutto negli ambiti di riferimento.I due primari si sono presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Sindaco di Carpi Riccardo Righi, i Direttori Generali Mattia Altini (AUSL Modena) e Luca Baldino (AOU Modena), la Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e la Direttrice sanitaria del Ramazzini Giulia Ciancia.Sossio Serra (Pronto Soccorso Ospedale Ramazzini di Carpi) - Specializzato in Geriatria, 47 anni, originario di Napoli ma da 15 anni in Romagna, proviene dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Bufalini di Cesena, dove era in forze dal 2008. Qui ha maturato una consolidata esperienza in tutti i servizi lavorativi inerenti l’emergenza-urgenza, dalla Medicina d'urgenza e subintensiva, al Pronto Soccorso, dai punti di Primo intervento al soccorso territoriale, con particolare riferimento alla sedoanalgesia e sedazione procedurale, ambito per il quale è stato titolare di un incarico professionale qualificato e tutor per medici in formazione specialistica.Prima della lunga esperienza romagnola ha lavorato nelle Marche, sempre come medico di Pronto Soccorso all’ospedale Santa Croce di Fano, e prima ancora a Napoli, in qualità di assistente in formazione specialistica al Policlinico Universitario di Napoli.Dalla fine dell’emergenza pandemica da Coronavirus il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi ha visto un importante incremento degli accessi: nel 2024 sono stati 45.211, con la netta prevalenza di codici di minore gravità, ovvero verdi (65%) e azzurri (29%). Una problematica, unita all’elevata percentuale di autopresentazione per eventi tempodipendenti, che figura tra i fattori presi in esame nella necessaria revisione dei percorsi dedicati all’emergenza-urgenza.'Da quando sono arrivato – spiega Serra – ho potuto constatare come il Pronto Soccorso di Carpi sia dotato di personale motivato, che lavora con grande dedizione in un contesto impegnativo come quello dell’emergenza-urgenza. Gli interventi strutturali eseguiti in questi mesi ci stanno facilitando nella gestione dei percorsi, soprattutto quelli diagnostici: è già in funzione da alcune settimane l’area dedicata alla diagnostica per immagini (radiografia e TAC) ricavata all’interno del nuovo edificio che amplia gli spazi a disposizione del PS.Avere una diagnostica più vicina e comoda è utile sia per il paziente sia per gli operatori, che possono più agevolmente disporre degli esami necessari. Nello stesso edificio trova spazio anche il nuovo OBI (Osservazione Breve Intensiva), sei posti letto monitorati che consentiranno di liberare l’area occupata dall’attuale OBI per nuovi usi. Tra gli obiettivi futuri, quello di rafforzare l’équipe con un organico stabile, con la prospettiva di tornare a gestire internamente i posti letto della Medicina d’urgenza'.Paolo Venturini (Ostetricia e Ginecologia Ospedale Ramazzini di Carpi) - Mirandolese, 52 anni, si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2002, specializzandosi in Ginecologia ed Ostetricia nel 2008 presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Modena. Durante il suo percorso formativo si è occupato in particolar modo nella gestione della gravidanza sia fisiologica che patologica e della chirurgia ginecologica. È al Ramazzini dal 2020.'Il reparto che ho l’onore di dirigere – sottolinea Venturini – è composto anzitutto da professionisti validi e competenti, dai colleghi specialisti al personale ostetrico e infermieristico, un gruppo affiatato che lavora con il cuore per assistere al meglio la donna in ogni sua necessità.Sin dall’inizio della gravidanza, grazie alla collaborazione con il Consultorio famigliare, facendo sentire la mamma seguita e presa in carico in un unico percorso fino al parto in ospedale e al puerperio. Grazie alle diverse expertise degli specialisti in organico, sono attivi diversi ambulatori con percorsi di diagnosi e cura di primo livello, come quello per l’endometriosi, la menopausa, l’ecografia ostetrica e la gravidanza a rischio, di secondo livello per l’uroginecologia e l’ecografia ginecologica, e il centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)'.