Carpi, sequestrati 320mila euro a un imprenditore

Ciò al fine di privare l’amministrazione finanziaria della garanzia patrimoniale e della possibilità di riscossione coattiva in quanto l’impresa verificata era già gravata da cartelle esattoriali per debiti pregressi. E' stato inoltre rilevato come parte delle somme derivanti dall’indebito risparmio fiscale fosse stata reimpiegata sul territorio nazionale per l’acquisto di immobili da parte di una ulteriore società gestita dalla medesima persona indagata. Sono state sottoposte a sequestro somme per oltre 17mila euro sui conti correnti nazionali e in Belgio, 2 unità immobiliari e relative pertinenze nonché quota parte di ulteriori 4 unità immobiliari a Carpi per un valore pari all’importo complessivo del provvedimento cautelare.