Carpi, tre casi di Chikungunya e tre nuovi casi sospetti: disinfestazione massiva

Nell’ambito delle misure di contenimento e prevenzione dell’arbovirosi per alcuni di casi di Chikungunya accertati e tre nuovi sospetti, potenzialmente collegati ai precedenti e in carico all'Ausl di Modena, sono già in corso attività di disinfestazione straordinaria a Carpi, come previsto dal Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo dell'arbovirosi.
In particolare, prosegue la disinfestazione nella zona di via Wiligelmo, come già comunicato, mentre l'area verde del Parco Pertini resterà chiusa indicativamente fino alle 10 di venerdì 15 agosto, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi. Inoltre, si svolgeranno disinfestazioni in due ulteriori zone e nelle aree circostanti. Per la zona via Muratori, sono interessati tratti di via Aldo Moro interna, via Alghisi, via Vico, via Giotto, via Muratori, via Machiavelli, via Piave, via Vecellio; per l'area di via Santa Chiara, tratti di via De Amicis, via Brennero, via Battisti, via Curta Santa Chiara, via Santa Chiara, via Medaglie d'Oro.
Gli interventi si svolgeranno nelle medesime modalità dei precedenti, con trattamenti adulticidi a partire dalle 23 di oggi, martedì 12 agosto; e larvicidi, a partire dalle 7 di domani, mercoledì 13 agosto. Le operazioni proseguiranno fino a quando i casi non saranno confermati o esclusi dall'Ausl di Modena.
