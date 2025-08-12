Due nuovi casi di Chikungunya a Carpi: non sono stati all'estero

Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, entrambi i nuovi casi non sono rientrati da viaggi all’estero.
La coppia è in buone condizioni di salute e non è stato necessario il ricovero.
In seguito alla nuova segnalazione, come accade sempre per i casi di Chikungunya, ma anche Dengue e Zika, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato il Comune di residenza, che già avviato gli ulteriori interventi di disinfestazione straordinaria, sia adulticidi che larvicidi, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi.
La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura della zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.
Il periodo durante il quale il virus è trasmissibile attraverso la puntura della zanzara va da circa 2 giorni prima dell’esordio dei sintomi a circa 7 giorni dopo l’insorgenza della sintomatologia (fase viremica).
Al fine di mantenere circoscritti e sotto controllo eventuali nuovi contagi, l’Ausl di Modena ha previsto a partire da domani, mercoledì 13 agosto, il passaggio di alcuni operatori del Servizio di Igiene Pubblica – in possesso di un cartellino di riconoscimento Ausl - per distribuire materiale informativo sulla Chikungunya nell’area di residenza dei nuovi casi.
Contestualmente all’attività informativa, continua l’indagine epidemiologica del Servizio di Igiene Pubblica per individuare il paziente zero.
I sintomiNormalmente i sintomi compaiono da 3 a 12 giorni dopo la puntura di zanzara (mediamente circa 3-7 giorni).
I sintomi più comuni sono: febbre improvvisa, forti dolori articolari e muscolari, mal di testa, cambiamento nel colore e nell’aspetto della pelle (ad es. gonfiore, arrossamento, prurito, dolore, bolle o placche), stanchezza. Se a partire da fine luglio si sono riscontrati sintomi simili, soprattutto dopo aver effettuato un viaggio nelle zone endemiche per Chikungunya (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), il cittadino è invitato a contattare il suo medico di medicina generale, che valuterà se è necessario approfondire con esami del sangue specifici.