Carpi, via Roosevelt, doccia fredda per i commercianti: nessun ristoro dal Comune

'A seguito di un approfondito lavoro di analisi e di confronto con le soluzioni applicate anche da altri Comuni si è stabilito che poiché la circolazione è sempre stata possibile e le attività commerciali raggiungibili, anche con possibilità di parcheggio, non sussistono le condizioni per erogare indennizzi o risarcimenti, anche per evitare di esporre l’amministrazione al rischio di contestazione di danno erariale'. La doccia fredda per i commercianti di Carpi penalizzati dal cantiere di via Roosevelt è stata ufficializzata oggi in una nota dalla stessa amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Righi.Il nuovo cronoprogramma del cantiere di rigenerazione di via Roosevelt e ulteriori investimenti per valorizzare l’area sono stati i temi al centro dell’incontro che si è svolto in Municipio ieri al quale hanno partecipato il sindaco Riccardo Righi, le assessore all’Ambiente Serena Pedrazzoli e al Commercio Paola Poletti e i rappresentanti del comitato dei commercianti della via Chiara Vescovini (in collegamento) e Federico Ferri.I lavori in via Roosevelt ripartiranno subito dopo l’approvazione, da parte della Giunta e prevista per la prossima settimana, della perizia di variante il cui contenuto è stato approfondito in un incontro con il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice avvenuto lunedì 30 giugno.In base al nuovo cronoprogramma, la conclusione dei lavori che comportano il cantiere su strada è prevista per la fine di ottobre. Nel mese successivo saranno realizzate le rifiniture e gli interventi sul verde che non impatteranno, però, sulla circolazione.'Per dare sollievo ai disagi subiti dai commercianti a causa dei ritardi dei lavori, il sindaco ha espresso l’impegno dell’amministrazione a investire ulteriori risorse per valorizzare l’area. Con i rappresentanti del comitato si è convenuto che le soluzioni per rigenerare e qualificare l’asse stradale coinvolto dai lavori (dagli interventi sui locali a quelli sul suolo pubblico alle attività di animazione) saranno individuate nei prossimi mesi insieme ai commercianti' - spiega il Comune. Ma di risarcimenti non se ne parla.