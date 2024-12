Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Abbiamo promosso, e continueremo a farlo nei prossimi mesi, momenti di confronto affinché il passaggio verso la nuova scuola sia il più condiviso possibile con le famiglie e il mondo scolastico per intero, migliorando anche il progetto. Ecco la parola chiave: partecipazione. In questi mesi l’abbiamo promossa diffusamente, convinti che l’interlocuzione tra Amministrazione e cittadinanza debba essere costante. Desideriamo rassicurare che, in concomitanza con queste attività, continueremo a monitorare con attenzione l’ambiente circostante per garantire il massimo della sicurezza per i bambini: è la nostra prerogativa' - afferma il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli. 'Questo intervento - chiude l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Berselli - risponde alla nostra volontà di investire sul futuro, fornendo alla comunità scolastica un luogo sicuro, accogliente e funzionale. Siamo convinti che ciò rappresenti un valore aggiunto per la città, un esempio concreto di impegno a favore dei più giovani e delle famiglie che abitano il territorio'.