Diagnosi e intervento precoce, disturbi dello spettro autistico: convegno a Castelfranco Emilia

Si terrà sabato 28 marzo presso la Biblioteca comunale Lea Garofalo a Castelfranco, il convegno “Diagnosi e intervento precoce – Disturbi dello spettro autistico”, promosso dall’associazione Tracciamenti ETS in collaborazione con la dottoressa Anna Riccardo.

L’iniziativa si propone di approfondire il tema dell’individuazione precoce dei disturbi dello spettro autistico e dei percorsi di intervento più efficaci fin dai primi anni di vita, offrendo un momento di confronto tra professionisti e famiglie. Il convegno è rivolto a pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, insegnanti e genitori interessati ad aggiornarsi sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle buone pratiche di presa in carico.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’accesso ai servizi: ancora oggi solo una minoranza di bambini riceve intervento precoce nei primi anni di vita, e gli esiti dipendono non solo dal bambino, ma anche dall’intensità degli interventi, dal supporto familiare e dalle risorse disponibili.

Nel corso della giornata interverranno specialisti del settore che affronteranno, tra gli altri, i campanelli d’allarme nella primissima infanzia, gli strumenti di screening e valutazione, i modelli di intervento basati sulle evidenze e il ruolo della scuola e della famiglia in una prospettiva inclusiva.

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