Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Diagnosi e intervento precoce, disturbi dello spettro autistico: convegno a Castelfranco Emilia

Diagnosi e intervento precoce, disturbi dello spettro autistico: convegno a Castelfranco Emilia

Promosso dall’associazione Tracciamenti ETS in collaborazione con la dottoressa Anna Riccardo

1 minuto di lettura

Si terrà sabato 28 marzo presso la Biblioteca comunale Lea Garofalo a Castelfranco, il convegno “Diagnosi e intervento precoce – Disturbi dello spettro autistico”, promosso dall’associazione Tracciamenti ETS in collaborazione con la dottoressa Anna Riccardo.

L’iniziativa si propone di approfondire il tema dell’individuazione precoce dei disturbi dello spettro autistico e dei percorsi di intervento più efficaci fin dai primi anni di vita, offrendo un momento di confronto tra professionisti e famiglie. Il convegno è rivolto a pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, insegnanti e genitori interessati ad aggiornarsi sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle buone pratiche di presa in carico.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’accesso ai servizi: ancora oggi solo una minoranza di bambini riceve intervento precoce nei primi anni di vita, e gli esiti dipendono non solo dal bambino, ma anche dall’intensità degli interventi, dal supporto familiare e dalle risorse disponibili.

Nel corso della giornata interverranno specialisti del settore che affronteranno, tra gli altri, i campanelli d’allarme nella primissima infanzia, gli strumenti di screening e valutazione, i modelli di intervento basati sulle evidenze e il ruolo della scuola e della famiglia in una prospettiva inclusiva.

Foto Dire

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco Emilia: 25enne nordafricano senza biglietto dà in escandescenze

Castelfranco Emilia: 25enne nordafricano senza biglietto dà in escandescenze

Castelfranco Emilia, dopo il richiamo del prefetto scompare la bandiera palestinese: al suo posto... un'asta vuota

Castelfranco Emilia, dopo il richiamo del prefetto scompare la bandiera palestinese: al suo posto... un'asta vuota

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Castelfranco Emilia: occupa abusivamente una villa, denunciato

Castelfranco Emilia: occupa abusivamente una villa, denunciato

Castelfranco Emilia, occupava abusivamente una villa, denunciato tunisino

Castelfranco Emilia, occupava abusivamente una villa, denunciato tunisino

Piumazzo al buio: da mesi spenti 11 lampioni in via Noce

Piumazzo al buio: da mesi spenti 11 lampioni in via Noce

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Carburanti, il bluff taglio accise. Federconsumatori: 'A Modena il 50% dei distributori con diesel sopra 2 euro'

Carburanti, il bluff taglio accise. Federconsumatori: 'A Modena il 50% dei distributori con diesel sopra 2 euro'

Dieci anni di Casa di Fausta: 800 famiglie ospitate gratuitamente a Modena

Dieci anni di Casa di Fausta: 800 famiglie ospitate gratuitamente a Modena

Il finto SMS del CUP, la truffa che svuota il conto telefonico continua

Il finto SMS del CUP, la truffa che svuota il conto telefonico continua

Il prof Luca Pani di Unimore confermato nel Comitato Scientifico di Human Technopole

Il prof Luca Pani di Unimore confermato nel Comitato Scientifico di Human Technopole