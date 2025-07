Castelfranco, il Comune rinnova la segnaletica stradale: risposta concreta a segnalazioni e critiche

Si sono conclusi la scorsa settimana i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Foscolo, Parini, Ariosto e Tasso, a Castelfranco Emilia. L’intervento, eseguito nella fascia oraria

mattutina, ha riguardato il ripristino delle strisce di delimitazione della carreggiata e degli stalli di sosta, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza della circolazione. 'Si tratta di un intervento semplice ma essenziale per la sicurezza stradale e il decoro urbano' - ha affermato Fabio Berselli, assessore ai Lavori pubblici di Castelfranco Emilia. In pratica una risposta, seppur indiretta ma nei fatti alle segnalazione raccolte nelle scorse settimane dalla locale Lega seguita allo stato ormai irriconoscibile di diversi attraversamenti pedonali, tra cui uno teatro di un grave incidente. 'Il rifacimento della segnaletica orizzontale è parte di una più ampia programmazione di manutenzione della rete viaria cittadina che, nei prossimi mesi, proseguirà anche in altre zone del territorio'. - ha specificato l'Assessore.