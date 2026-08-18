Cavezzo rafforza i controlli di Polizia Locale

Prosegue a Cavezzo l'attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale, ulteriormente rafforzata nel periodo di Ferragosto e, più in generale, durante le settimane estive caratterizzate dalla partenza di numerosi cittadini per le ferie.

Proprio in questo periodo, infatti, diverse abitazioni possono rimanere temporaneamente vuote o maggiormente isolate. Per questo motivo i controlli sono stati intensificati, anche nelle ore serali e notturne, con una presenza più attenta sul territorio finalizzata a verificare eventuali situazioni o attività sospette e a prevenire in particolare furti nelle abitazioni e altri comportamenti illeciti.

Nel corso delle attività sono stati controllati complessivamente 74 veicoli e oltre 40 persone, affiancando ai controlli sulla circolazione stradale verifiche nei parchi, nei pubblici esercizi e servizi di identificazione. L'obiettivo è garantire un presidio diffuso del territorio, con particolare attenzione alle zone residenziali, agli spazi maggiormente frequentati nelle ore serali e alle situazioni che possono richiedere ulteriori approfondimenti.

I servizi vengono svolti anche in collaborazione con la Polizia Locale di Mirandola e i Carabinieri, nell'ambito di un'attività coordinata finalizzata ad aumentare la presenza e la capacità di controllo sul territorio.La collaborazione con la Polizia Locale di Mirandola consente inoltre di effettuare a Cavezzo servizi con le unità cinofile antidroga, attraverso gli accordi di collaborazione esistenti tra i due corpi.

I controlli antidroga vengono effettuati regolarmente, indicativamente con cadenza mensile, e interessano in particolare piazze, parchi e altre aree pubbliche. L'attività viene svolta soprattutto nelle ore serali e notturne ed è finalizzata alla prevenzione e al contrasto della detenzione e dell'uso di sostanze stupefacenti.

L'impiego delle unità cinofile permette di svolgere due differenti tipologie di verifica: da una parte la bonifica delle aree pubbliche, attraverso la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti occultate o nascoste nei parchi e negli altri luoghi controllati; dall'altra il controllo delle persone presenti nelle aree interessate dal servizio, sempre nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto agli stupefacenti.

Più in generale, i servizi serali della Polizia Locale vengono organizzati secondo differenti modalità e obiettivi. Una parte è dedicata prevalentemente al controllo della circolazione, con verifiche sui veicoli, sui documenti e, quando previsto, sullo stato dei conducenti anche attraverso l'utilizzo dell'etilometro. Altri servizi sono invece maggiormente orientati al presidio di parchi, piazze e aree pubbliche, all'identificazione delle persone presenti e alla prevenzione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

L'attenzione resta alta anche rispetto ai tentativi di truffa, in seguito alle segnalazioni ricevute nelle ultime settimane.L'invito rivolto ai cittadini, e in particolare alle persone più anziane, è quello di prestare la massima attenzione a telefonate o visite sospette, evitando di consegnare denaro, gioielli o informazioni personali e contattando immediatamente le forze dell'ordine in caso di dubbio.

Prosegue inoltre l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza attualmente operative, che continuano a rappresentare uno strumento a supporto dell'attività della Polizia Locale e che sono state utilizzate anche per la ricostruzione di diversi incidenti stradali.

'Durante il periodo delle ferie sappiamo che molte abitazioni possono rimanere vuote anche per diversi giorni e per questo abbiamo ulteriormente rafforzato i controlli – sottolinea il sindaco Stefano Venturini –. Vogliamo garantire una presenza concreta e visibile sul territorio, sia per verificare tempestivamente eventuali situazioni sospette sia per svolgere un'importante attività di prevenzione. I servizi serali, i controlli nei parchi e nelle piazze e l'impiego periodico delle unità cinofile antidroga vanno esattamente in questa direzione'.

'La presenza degli agenti sul territorio – conclude Venturini – ha anche un importante valore in termini di sicurezza percepita. Sapere che nelle ore serali e notturne vengono effettuati controlli e che esiste una collaborazione costante con i Carabinieri e con la Polizia Locale di Mirandola rappresenta un elemento importante per la comunità.Continueremo quindi a investire su prevenzione, collaborazione tra i diversi corpi e presidio del territorio'.