'I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento che ha al centro via Bobbio, a Cibeno, viene effettuato nell’area compresa tra le vie Griduzza e Canalvecchio e la statale Motta. L’intervento che ha al centro via Leopardi viene effettuato nell’area compresa tra le vie Foscolo, Pascoli, Vespucci e Ugo da Carpi.
Chikungunya, a Carpi ancora trattamenti in aree verdi private
Domani dalle 7 e fino a completamento, saranno effettuate disinfestazioni in quattro aree della città a seguito del rilevamento di altri casi confermati
