Chikungunya, a Carpi ancora trattamenti in aree verdi private

Domani dalle 7 e fino a completamento, saranno effettuate disinfestazioni in quattro aree della città a seguito del rilevamento di altri casi confermati

'A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, domani saranno effettuati nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private delle zone circostanti le vie Bobbio, Leopardi e Minghetti in città, e dell’area intorno alla Polisportiva a San Marino. La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, venerdì 22 agosto. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area'. A farlo sapere è il Comune di Carpi, disinfestazioni che fanno seguito a quelle svoltesi oggi (qui).
'I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento che ha al centro via Bobbio, a Cibeno, viene effettuato nell’area compresa tra le vie Griduzza e Canalvecchio e la statale Motta. L’intervento che ha al centro via Leopardi viene effettuato nell’area compresa tra le vie Foscolo, Pascoli, Vespucci e Ugo da Carpi.
La terza area cittadina interessata dalla disinfestazione è quella che ha al centro via Minghetti ed è compresa tra le vie Lama di Quartirolo interna, Cattaneo, Meloni di Quartirolo, Muratori, Macchiavelli e Pisacane. A San Marino l’intervento riguarderà l’area della polisportiva e le aree verdi private comprese nel primo tratto di traversa San Lorenzo e delle vie del Melo e del Pesco. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni'.
