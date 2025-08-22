Chikungunya a Carpi, altre 4 ordinanze per disinfestazioni porta a porta

Da questa mattina ci sono altre 4 zone di Carpi sotto disinfestazione porta-a-porta, oltre alle due già previste per cercare di limitare i focolai di Chikungunya. Si tratta di quattro ordinanze ad hoc pubblicate questa mattina sull'Albo pretorio del Comune ma delle quali ancora non è stata data notizia coi canali ufficiali di comunicazione.

Le aree in questione sono:

-Area fra via A. Moro e limitrofe - molto ampia - tutta la zona fra rotonda del Kalinka e lo stadio in direzione E/O , fra via Gramsci e via Meloni in direzione N/S.

-Area via L. Spallanzani e limitrofe + 3) Area via L. Rossi e limitrofe - sono le due aree delimitate a nord da via Manzoni e Via Giovanni XXIII, andando sul lato Sud verso l'Ospedale.

-Area via I. Martinelli e limitrofe - a Fossoli.

