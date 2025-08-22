Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya a Carpi, altre 4 ordinanze per disinfestazioni porta a porta

Chikungunya a Carpi, altre 4 ordinanze per disinfestazioni porta a porta

Si tratta di quattro ordinanze ad hoc pubblicate questa mattina sull'Albo pretorio del Comune ma delle quali ancora non è stata data notizia

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da questa mattina ci sono altre 4 zone di Carpi sotto disinfestazione porta-a-porta, oltre alle due già previste per cercare di limitare i focolai di Chikungunya. Si tratta di quattro ordinanze ad hoc pubblicate questa mattina sull'Albo pretorio del Comune ma delle quali ancora non è stata data notizia coi canali ufficiali di comunicazione.
Le aree in questione sono:
-Area fra via A. Moro e limitrofe - molto ampia - tutta la zona fra rotonda del Kalinka e lo stadio in direzione E/O , fra via Gramsci e via Meloni in direzione N/S.
-Area via L. Spallanzani e limitrofe + 3) Area via L. Rossi e limitrofe - sono le due aree delimitate a nord da via Manzoni e Via Giovanni XXIII, andando sul lato Sud verso l'Ospedale.
-Area via I. Martinelli e limitrofe - a Fossoli.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chikungunya, il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazioni in aree private

Chikungunya, il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazioni in aree private

Il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazione straordinaria contro il Chikungunya

Il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazione straordinaria contro il Chikungunya

Formigine, caso sospetto di febbre da virus Chikungunya

Formigine, caso sospetto di febbre da virus Chikungunya

Chikungunya, disinfestazione a tappeto a Carpi: Fdi attacca la giunta

Chikungunya, disinfestazione a tappeto a Carpi: Fdi attacca la giunta

Carpi: disinfestazioni straordinarie nelle vie Sallustio e Martinelli

Carpi: disinfestazioni straordinarie nelle vie Sallustio e Martinelli

Prezzo Diesel, a Carpi e Sassuolo il pieno costa di più che a Modena

Prezzo Diesel, a Carpi e Sassuolo il pieno costa di più che a Modena

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Articoli Recenti Fiorano, chiesa gremita per l'addio ad Egidio Pagani

Fiorano, chiesa gremita per l'addio ad Egidio Pagani

San Luigi: Drag Queen dopo la messa, scoppia la bufera. E la Diocesi rimedia col gnocco fritto

San Luigi: Drag Queen dopo la messa, scoppia la bufera. E la Diocesi rimedia col gnocco fritto

Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

Aimag nelle mani di Hera, stasera San Prospero vota: il coraggio di dire no

Aimag nelle mani di Hera, stasera San Prospero vota: il coraggio di dire no