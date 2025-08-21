Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya, il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazioni in aree private

'I trattamenti di disinfestazione nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi'

Dopo il maltempo, venerdì 22 agosto, dalle 7, riprenderanno e si concluderanno gli interventi di disinfestazione iniziati mercoledì nelle aree verdi private delle zone di via Sallustio e via Martinelli a Carpi e sospesi per la pioggia. Sempre con inizio alle 7 e proseguimento nell’arco della giornata fino a conclusione, saranno effettuati tre nuovi interventi nelle aree verdi privati delle zone delle vie Aldo Moro, Lelio Rossi e Spallanzani a seguito della conferma di nuovi casi di Chikungunya.
'La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, giovedì 21 agosto. I trattamenti di disinfestazione nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna - spiega il Comune di Carpi -. A Fossoli, sarà completato e ampliato l’intervento iniziato mercoledì nell’area intorno a via Martinelli. L’ampliamento della zona da trattare è dovuto alla conferma di un nuovo caso in via del Melograno. I trattamenti saranno quindi effettuati anche nell’area intorno a via del Melograno, delimitata dalle vie Budrione-Migliarina, Largo dei Mari, Pioppi, Cacciatore, Fogazzaro, Nomadelfia, via dell’Acero, via Deportati Ebrei, via del Tiglio, via dell’Ulivo.
Il trattamento di disinfestazione nella zona di via Aldo Moro riguarda l’area compresa tra le vie Ugo da Carpi, Lincoln, Garagnani, Mazzali, De Nicola, Carducci, Fratelli Rosselli, Nicolò Biondo, Gramsci, Alghisi, San Bernardino Realino, Amendola, Marchi, Cimitero israelitico, Camilla Pio, Tiraboschi, Farini, Tassoni, Meloni di Quartirolo.
Il trattamento nella zona di via Spallanzani riguarda l’area compresa tra le vie Giovanni XXIII, Manzoni e Volta, mentre il trattamento che ha al centro via Lelio Rossi riguarda l’area compresa tra le vie Messori, Govi e Giovanni XXIII. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni'.
