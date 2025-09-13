Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya a Carpi, ennesima disinfestazione in quattro aree

Nella tarda serata di oggi nelle vie Curiel, Gaio Plinio, Jugoslavia e Vanvitelli

2 minuti di lettura
I tre interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre nelle zone di via Grosoli, via Semper e via Roosevelt, comunicati nella giornata di ieri, sono stati annullati in quanto i tre casi sono stati dichiarati negativi dall'AUSL di Modena.
Si svolgeranno a partire dalla tarda serata di oggi, sabato 13 settembre, altri quattro interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private snelle aree di via Curiel, Gaio Plinio, Jugoslavia e Vanvitelli a seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya.
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di sabato 13 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di domenica 14 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area. In caso di pioggia, l’intervento sarà sospeso e riprenderà quando il maltempo sarà cessato.
Nella zona di via Curiel, la disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra via Manzoni, via Pezzana, via Pola
Interna, via Anna Frank e un breve tratto di via Castelfidardo.
Nella zona di via Gaio Plinio II, il trattamento di disinfestazione sarà effettuato all’interno del perimetro formato dalle vie Publio Ovidio Nasone, Properzio, Marco Tullio Cicerone, Due Ponti e l'area verde.
Nella zona di via Vanvitelli, la disinfestazione interesserà le vie Sansovino, Longhena, Antonelli e Rossetti, a fianco della ferrovia.
Via Unione Sovietica, via Belgio, un tratto di via Montecassino e piazzale Polonia saranno invece interessate dai trattamenti di disinfestazione per un caso positivo in via Jugoslavia.
Alcune aree verdi pubbliche e parchi prospicenti alle zone interessate saranno interdetti all'utilizzo fino a martedì 16 settembre fino alle ore 10.00: in particolare il parco che si affaccia su via Pola Interna; l'area verde limitrofa alla ferrovia nella zona di via Vanvitelli e quella compresa tra via Ovidio e Due Ponti.
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora).
Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici)' - fa sapere il Comune.
