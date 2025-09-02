Chikungunya a Carpi, nuova disinfestazione in aree verdi private in via Nitti

A seguito del rilevamento di un nuovo caso confermato di Chikungunya, domani sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi private nella zona di via Nitti. La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, martedì 2 settembre. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono fino al completamento dell’area.

I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

La disinfestazione sarà eseguita anche nell’area con al centro via Francesco Saverio Nitti compresa tra via don Luigi Sturzo, via Giustino Fortunato (compresa la seconda stecca di abitazioni dal lato di via Staffette Partigiane), via Treves, via don Davide Albertario (compresa la seconda stecca di abitazioni in direzione di via Remesina).

'L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni' - fa sapere il Comune.

