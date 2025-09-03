Chikungunya a Carpi, nuova disinfestazione nell’area di via Manzoni

A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, domani sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private intorno a via Manzoni.

L’intervento partirà alle 4 del mattino di giovedì 4 settembre con un trattamento adulticida nelle aree verdi pubbliche (parchi, giardini, viali alberati) che toccherà anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. Alle 7 della stessa mattinata comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nelle aree verdi private.

La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, mercoledì 3 settembre. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono fino al completamento dell’area.

La disinfestazione sarà eseguita anche nell’area compresa tra via Manzoni, via Pezzana, via della Pace, via Anna Frank, via Gian Marco Barzelli fino alla ferrovia, scende lungo la ferrovia stessa fino a via De Amicis, via Caduti del Lavoro.

Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora), aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici).

