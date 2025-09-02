Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya, nuovo boom di casi a Carpi (siamo a 95): ancora disinfestazioni massive

Chikungunya, nuovo boom di casi a Carpi (siamo a 95): ancora disinfestazioni massive

Da mercoledì e per tre notti è prevista una attività di disinfestazione a largo raggio nell'area sud della città in zona Wiligelmo-Aldo Moro

Sono 104 i casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena. Si tratta di 49 uomini e 55 donne, compresi tra i 9 e i 98 anni. Nessuno è in gravi condizioni di salute. Il Comune principalmente coinvolto è Carpi (95 casi ad oggi) a cui si aggiungono i Comuni di Modena, San Prospero, Concordia sulla Secchia e Soliera (frazione di Limidi).
Di questi 104 casi la maggior parte (84 persone, pari all’80%) è rappresentata da persone non più viremiche, e quindi da individui che se punti dalla zanzara, non sono più in grado di trasmettere il virus alle stesse zanzare e quindi alle altre persone.
Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i casi non sono rientrati da viaggi all’estero, tranne il caso residente a Modena.

In particolare, a Carpi continuano le azioni dell’Ausl di Modena per rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne e circoscriverne il più possibile la diffusione: in particolare, continueranno fino al 15 settembre dei prelievi del sangue e dell’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia.
Si rinnova, quindi, l’invito ai residenti di Carpi che da inizio luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e dolori ad ossa e articolazioni) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania). Dall’avvio dei prelievi, sono state 144 le persone che si sono presentate al centro prelievi di Carpi ad oggi, di cui 48 risultate positive alla Chikungunya.Intanto a Carpi continuano le disinfestazioni massive. Da mercoledì e per tre notti è prevista una attività di disinfestazione a largo raggio nell'area sud della città in zona Wiligelmo-Aldo Moro.
Nel dettaglio i trattamenti interessano l’area compresa tra la tangenziale a ovest, la ferrovia a est, le vie Lama di Quartirolo, Toscana, Liguria, Carlo Marx, Burra Levata sul lato sud, via Berengario, i giardini del teatro, via Verdi e via Due Ponti fino alla ferrovia sul lato nord.
'L’area è stata già trattata nel corso del primo intervento a largo raggio effettuato a Ferragosto e poi con successivi trattamenti porta a porta. L’area era particolarmente infestata e di conseguenza, nonostante i trattamenti siano stati efficaci non sono riusciti a debellare completamente gli insetti, l’arrivo della pioggia, inoltre, ha facilitato la nascita di una nuova generazione di zanzare - fa sapere il Comune -. L’Unità di crisi, dunque, ha deciso un nuovo intervento di contenimento per evitare un’ulteriore proliferazione degli insetti.
L’intervento sarà eseguito di notte, a partire dalla notte di mercoledì 3 settembre e fino alla notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, in parchi, giardini, aree verdi, viali alberati e nelle aree verdi private raggiungibili dalla strada (per un totale di circa 160 km di strade). I parchi pubblici saranno chiusi e non accessibili per tutta la durata della disinfestazione e fino a lunedì 8 settembre. Durante l’esecuzione dei trattamenti si raccomanda ai residenti dell’area interessata di tenere chiuse le finestre, di non utilizzare apparecchi che scambiano aria con l’esterno, di raccogliere le verdure pronte o di tenere coperti gli orti (se le verdure dovessero essere irrorate si raccomanda di non mangiarle per i 15 giorni successivi al trattamento), di tenere in casa gli animali domestici e, nei giorni successivi, di farli passeggiare lontano dal verde trattato'.
Carpi, il sindaco Riccardo Righi ha incontrato Estefani Yan

Sicurezza a Carpi, sindaco si fermi prima di andare a fondo: situazione grave e i cittadini non si inventano nulla

Chikungunya a Modena: disinfestazioni nella zona di via Siena

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Il Carpi vince in trasferta: Zagnoni condanna la Pianese

Carpi, bimbo di due anni ustionato con acqua bollente: gravissimo

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Castelfranco: 10 giorni di sagra del tortellino tradizionale

Rifiuti Sassuolo: posizionati cassonetti per carta e plastica

Sassuolo, 19enne denunciato: ha spruzzato spray urticante tra i tavoli di un bar

