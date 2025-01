Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una definizione che oggi ancora non c'è e che porta l'Ausl, al fine di garantire la continuità delle funzioni di Direzione dell’Unità Operativa in parola, attraverso la proroga del contratto ad interim alla dottoressa Neri. il cui profilo - si legge nelle determina Ausl - è rispondente alle esigenze organizzative, agli obiettivi ed alle finalità strategiche di questa Azienda anche in ordine alla gestione integrata dei percorsi chirurgici al fine di una corretta presa in carico dei pazienti dei tre distretti di riferimento per la disciplina.