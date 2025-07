Controlli sulla Nuova Estense, 115 multe in sei mesi

Proseguiranno per tutta l’estate, sia lungo la Nuova Estense che in Via Abetone Superiore, i controlli stradali straordinari della Polizia locale di Maranello finalizzati alla prevenzione, rimodulati e potenziati a partire dallo scorso mese di gennaio.Più nel dettaglio, si tratta di servizi specifici che vanno ad integrare i presidi ordinari da parte degli agenti e la presenza degli autovelox ‘fissi’.Nel tratto maranellese della Nuova Estense, nel primo semestre del 2025, i servizi straordinari sono stati effettuati soprattutto nei giorni feriali, sia al mattino che al pomeriggio, almeno due volte a settimana.In Via Abetone Superiore, nello stesso periodo, la presenza della Polizia locale si sta invece concentrando nei fine settimana, in particolare al sabato - mattina e pomeriggio - e nelle fasce orarie in cui c’è un maggiore transito di motociclisti.In entrambi casi, i controlli riguardano diversi tipi di violazioni eventuali al Codice delle Strada: su tutti, i comportamenti scorretti dei conducenti, le irregolarità amministrative e gli eccessi di velocità. Lungo le due arterie monitorate, negli ultimi sei mesi la Polizia locale ha fermato e controllato complessivamente 518 veicoli ed elevato 115 sanzioni, esclusi i provvedimenti legati agli eccessi di velocità rilevati dai due dispositivi fissi attivi H24.'In Via Abetone, oltread effettuare i controlli in diversi punti - spiega Elisa Ceresola, comandante della Polizia locale di Maranello -, mettiamo spesso in campo azioni di prevenzione al sabato, nei momenti in cui il numero di motociclisti aumenta in modo sensibile. Ad esempio, percorriamo lunghi tratti di strada a bassa velocità con una delle nostre auto, innescando un effetto da ‘safety car’ per le moto, che ci seguono e che evitano i sorpassi'.'La sicurezza stradale e la prevenzione sono ambiti nei quali occorre un impegno costante - aggiunge Elisabetta Marsigliante, assessore alla sicurezza - e spesso i risultati arrivano sul medio e lungo periodo. Alle azioni di controllo, infatti, devono seguire cambiamenti che richiedono tempo, ad esempio nei comportamenti e nella percezione del pericolo da parte dei conducenti. Perciò continueremo ad insistere su questi temi, anche nelle scuole. Dove le iniziative della Polizia locale dedicate all’educazione stradale andranno senz’altro avanti'.