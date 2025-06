Fdi: 'Rifiuti, a Pavullo è il caos: amministrazione e Hera ripristinino gestione efficiente'

'Assistiamo da mesi a numerose e costanti lamentele da parte di cittadini pavullesi per la gestione della raccolta rifiuti. La situazione è tuttavia esplosa in questi ultimi giorni in cui, in moltissime zone della città, i cassonetti dei rifiuti sono rimasti stracolmi, impedendo di fatto il regolare conferimento che ha dato luogo a fenomeni di abbandono per strada'. A intervenire anche dopo quanto pubblicato da La Pressa, è il gruppo di Fratelli d'Italia di Pavullo.

'Problema acuito con l’arrivo del primo caldo, che ha amplificato odori nauseabondi nei pressi dei cassonetti (con buona pace per i residenti) e hanno offerto uno spettacolo indecoroso di Pavullo - afferma Fdi -. E' evidente che il nuovo metodo di raccolta con i cassonetti digitali non funziona come dovrebbe e il nuovo piano deciso da Hera e amministrazione ha avuto un effetto domino rispetto agli abbandoni. La situazione è diventata insostenibile, con rifiuti depositati in modo inadeguato e una crescente sporcizia che caratterizza il nostro territorio. Non possiamo più tollerare uno stato di abbandono che compromette la salute pubblica e il decoro della nostra comunità. Le segnalazioni di incuria e di topi “a spasso” per il paese evidenziano un malcontento diffuso e una mancanza di iniziative concrete da parte delle istituzioni per affrontare questa emergenza. Chiediamo, pertanto, un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale di Pavullo nei confronti di Hera per ripristinare una gestione efficiente e responsabile della raccolta dei rifiuti, a fronte delle tasse puntualmente pagate da parte di tutti i pavullesi'.