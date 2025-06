Pavullo, degrado e rifiuti in strada in via Scarabelli

Siamo a Pavullo in via Scarabelli. Da giorni i residenti lamentano la presenza di bidoni stracolmi di rifiuti e immondizia abbandonata in strada. Sacchi di plastica, bottiglie, resti di cibo, un degrado che - con la complicità di questi giorni di caldo intenso - provoca la presenza di odori avvertibili a distanza e attira animali selvatici e volatili in cerca di cibo.