Finanziamenti ad Hamas, arresto a Sassuolo. Il sindaco: 'Sia l'ora del rispetto delle regole'

'La politica non deve lasciare spazio a odio e strumentalizzazioni. Il tema Moschea continuerà ad essere affrontato secondo i principi di legalità e democrazia'

'Sia l’ora del rispetto della nostra democrazia e delle regole'. E' questo il commento del sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, dopo il primi dettagli dell’operazione Domino.

'Siamo tutti parte lesa di fronte ai fatti recentemente emersi. La notizia che Sassuolo risulti coinvolta, anche solo marginalmente, in un’operazione antiterrorismo rivolta a una rete accusata di aver finanziato l’organizzazione Hamas – prosegue il sindaco - deve farci riflettere seriamente e tenere sempre alta l’attenzione su ciò che accade nel nostro territorio. La legalità, il rispetto delle regole e la sicurezza delle nostre città non sono questioni negoziabili. Sassuolo è e deve restare un luogo in cui la convivenza civile, il dialogo e la trasparenza prevalgono su ogni forma di violenza e di sospetto. Se venisse confermato che atti di solidarietà verso il popolo Palestinese, anche da parte di persone legate alla nostra comunità, siano stati utilizzati per finanziare organizzazioni terroristiche, si tratterebbe di una situazione gravissima che non può essere sottovalutata. In tutto questo la politica non deve lasciare spazio a odio e strumentalizzazioni. Il tema Moschea continuerà ad essere affrontato secondo i principi di legalità e democrazia, così é sempre stato e così sarà. Per questo mi aspetto grande collaborazione e chiarezza da parte delle associazioni islamiche attive sul nostro territorio'.

'La città – conclude il sindaco Matteo Mesini - vuole garanzie chiare e trasparenti che sul nostro territorio non vi siano dubbi, né associazioni né attività che possano essere collegate ad Hamas o ad altre organizzazioni coinvolte in terrorismo'.

