Fine settimana ricco di eventi a Modena e provincia: musica, motori, trekking e cultura

Il fine settimana dal 13 al 15 giugno 2025 porta con sé una serie di iniziative che spaziano dalla musica alla natura, dai motori alla cultura, coinvolgendo diverse località del territorio modenese.domenica 15 giugno alle ore 19, l’Auditorium Corale Rossini ospita un nuovo appuntamento della rassegna 'Vox Mutinae - Dove le arti si incontrano'. Protagonista sarà il giovane baritono Davide Piva, vincitore di numerosi concorsi e già apprezzato sui più prestigiosi palcoscenici. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Per informazioni, si può contattare l’Associazione Actea APS.sabato 14 giugno, torna la Notte Rossa, la grande festa dedicata alla passione per i motori. In Piazza Libertà sarà esposta la Ferrari 499P vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2024 e alle ore 19 Giancarlo Fisichella parteciperà a un talk con la giornalista sportiva Claudia Peroni. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Domenica 15 giugno, dalle 20 alle 23, il Parco dello Sport ospiterà un evento dedicato ai giovani con attività di parkour, pump bike e break dance, inserito nel progetto Attivamente Sport. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del Comune di Maranello.ospita la ventitreesima edizione della Fiera dell’Economia Montana, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno con oltre 120 spazi espositivi e un programma ricco di incontri ed esposizioni.Per dettagli sugli espositori e il programma, si può consultare il sito del Comune di Pavullo.celebra la Festa d’Estate dal 13 al 15 giugno, con luna park fino al 16 giugno. Tra gli appuntamenti principali, la cena sotto le stelle venerdì alle 20 (prenotazione ai numeri 339/6547757 - Simona e 339/4647315 - Cristina), il concerto di Ivan Cattaneo sabato alle 21 e la mostra e scambio di carte Pokémon domenica dalle 10 alle 23. Il programma completo è disponibile sul sito della Pro Loco di San Felice. www.prolocosanfelice.it.sabato 14 giugno alle 15.30, si svolge 'Un cuore solo sotto al Cimone', un trekking guidato tra Sestola, Fanano e Montecreto. Durante il percorso, i partecipanti potranno assistere a interventi musicali della cantautrice Anna Luce e letture curate da Irene Giancaterino. L’iniziativa è gratuita, ma è consigliata la prenotazione. Per iscrizioni e informazioni, si può contattare il CSI Modena.propone un weekend all’insegna di teatro, cultura e socialità. Venerdì 13 giugno alle 21, il Teatro Dadà ospita lo spettacolo “Tre Partigiane d’Oro”, mentre sabato pomeriggio il Museo Civico inaugura un percorso tattile per non vedenti.Sempre sabato, Bosco Albergati sarà animato dalla rassegna “Crepuscolo in Bosco” con spettacoli teatrali, laboratori e visite guidate. Domenica alle 9 al Parco Ca’ Ranuzza prende il via la Color Run, corsa non competitiva promossa da Avis Provinciale Modena (iscrizioni su www.avisprovincialemodena.it).prende il via la tredicesima edizione di “E...state in Baracca”, manifestazione estiva che animerà il paese dal 14 giugno al 12 luglio con eventi per tutte le età. Il Campo Fratelli Sentimenti in Piazza dello Sport sarà il fulcro delle attività ludico-sportive. Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune di Bomporto.