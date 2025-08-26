Formigine, 23enne marocchino sorpreso con la droga nascosta nell'auto, arrestato

Aveva nascosto le dosi di cocaina in un calzino infilato all’interno di un vano ricavato sotto gli ingranaggi dello sterzo della sua auto.
A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, che avevano già notato l’utilitaria muoversi con fare sospetto nel centro di Formigine, decidendo quindi di seguirla fino a Baggiovara. Una volta sceso dal veicolo, nei pressi del parcheggio di un supermercato della zona, l’uomo – un 23enne di origini marocchine – è stato fermato insieme ad un connazionale. Al controllo i due hanno subito mostrato nervosismo, spingendo i militari a procedere con un’accurata perquisizione del veicolo.
All’interno dell’auto sono stati così rinvenuti 19 involucri termosaldati di cocaina, per un totale di oltre 16 grammi, oltre a 200 euro in contanti. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale un bilancino elettronico, ritagli di cellophane usati per confezionare lo stupefacente, un’esigua quantità di hashish ed oltre 4.000 euro in contanti, nascosti nella tasca di un giubbotto. Il 23enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Modena, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Bomporto.
