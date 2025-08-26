Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, 23enne marocchino sorpreso con la droga nascosta nell'auto, arrestato

Formigine, 23enne marocchino sorpreso con la droga nascosta nell'auto, arrestato

Il Gip ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Bomporto

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Aveva nascosto le dosi di cocaina in un calzino infilato all’interno di un vano ricavato sotto gli ingranaggi dello sterzo della sua auto.
A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, che avevano già notato l’utilitaria muoversi con fare sospetto nel centro di Formigine, decidendo quindi di seguirla fino a Baggiovara. Una volta sceso dal veicolo, nei pressi del parcheggio di un supermercato della zona, l’uomo – un 23enne di origini marocchine – è stato fermato insieme ad un connazionale. Al controllo i due hanno subito mostrato nervosismo, spingendo i militari a procedere con un’accurata perquisizione del veicolo.
All’interno dell’auto sono stati così rinvenuti 19 involucri termosaldati di cocaina, per un totale di oltre 16 grammi, oltre a 200 euro in contanti. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale un bilancino elettronico, ritagli di cellophane usati per confezionare lo stupefacente, un’esigua quantità di hashish ed oltre 4.000 euro in contanti, nascosti nella tasca di un giubbotto. Il 23enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Modena, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Bomporto.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Formigine, caso sospetto di febbre da virus Chikungunya

Formigine, caso sospetto di febbre da virus Chikungunya

Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione

Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione

Formigine, 120 gatti in cerca di casa al gattile di Magreta

Formigine, 120 gatti in cerca di casa al gattile di Magreta

Formigine, Fdi: 'Scandalo Amo, mozione per pretendere verità bocciata da maggioranza'

Formigine, Fdi: 'Scandalo Amo, mozione per pretendere verità bocciata da maggioranza'

Rubano auto da usare come scudo e commettono maxi furto da 100.000 euro

Rubano auto da usare come scudo e commettono maxi furto da 100.000 euro

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Chikungunya a Carpi, disinfestazione anche in 34 scuole d’infanzia e nidi. Ecco le ditte che faranno i lavori

Chikungunya a Carpi, disinfestazione anche in 34 scuole d’infanzia e nidi. Ecco le ditte che faranno i lavori

Torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli di Carpi

Torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli di Carpi

Vignola, si schianta con un furgone: muore motociclista 21enne

Vignola, si schianta con un furgone: muore motociclista 21enne

Chikungunya nel modenese: salgono a 63 i casi accertati, 57 a Carpi

Chikungunya nel modenese: salgono a 63 i casi accertati, 57 a Carpi