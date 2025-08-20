Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

Nei giorni scorsi la pattuglia della Polizia Locale di Formigine ha eseguito i rilievi di un incidente stradale nella frazione di Colombaro (via Maranello). Il conducente aveva perso il controllo dell'autovettura uscendo dalla sede stradale e terminando la sua corsa contro un albero a bordo strada.

L’autista, un ventiquattrenne straniero residente da tempo in provincia di Modena, circolava con patente straniera senza aver provveduto alla conversione con documento italiano. L'uomo è stato sanzionato per la violazione ed è stato denunciato poiché ha rifiutato gli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche.

A Formigine nell’arco degli ultimi sei mesi, sono stati 1.675 i veicoli controllati. 16 persone sono state sanzionate (amministrativamente o penalmente) per condotte legate all'abuso di sostanze; di queste, la metà aveva un’età compresa tra i 25 e i 35 anni.

