Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

L’autista, 24enne straniero residente in provincia di Modena, circolava con patente straniera senza aver provveduto alla conversione con documento italiano

Nei giorni scorsi la pattuglia della Polizia Locale di Formigine ha eseguito i rilievi di un incidente stradale nella frazione di Colombaro (via Maranello). Il conducente aveva perso il controllo dell'autovettura uscendo dalla sede stradale e terminando la sua corsa contro un albero a bordo strada.
L’autista, un ventiquattrenne straniero residente da tempo in provincia di Modena, circolava con patente straniera senza aver provveduto alla conversione con documento italiano. L'uomo è stato sanzionato per la violazione ed è stato denunciato poiché ha rifiutato gli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche.
A Formigine nell’arco degli ultimi sei mesi, sono stati 1.675 i veicoli controllati. 16 persone sono state sanzionate (amministrativamente o penalmente) per condotte legate all'abuso di sostanze; di queste, la metà aveva un’età compresa tra i 25 e i 35 anni.

