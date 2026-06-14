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Fratelli d’Italia lancia la candidatura a sindaco di Daniele Iseppi con 'Laboratorio Pavullo'

Fratelli d’Italia lancia la candidatura a sindaco di Daniele Iseppi con 'Laboratorio Pavullo'

Galloni: 'Non siamo e non saremo mai un potentato chiuso nelle stanze del palazzo, a differenza di chi gestisce la cosa pubblica quasi fosse un feudo personali'

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'Ascolto, partecipazione e centralità dei cittadini contro la politica dei potenti'. Con questi presupposti il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Pavullo lancia ufficialmente il progetto “Laboratorio Pavullo”, una campagna di ascolto della cittadinanza in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027.

'A partire dai prossimi giorni, e in modo capillare durante i tradizionali gazebo di Fdi al mercato del sabato, verranno raccolte le opinioni dei pavullesi attraverso un sondaggio-questionario completamente anonimo. Per chi predilige i canali digitali, il questionario sarà accessibile e compilabile rapidamente anche online inquadrando un apposito QR code presente sui moduli cartacei e sui canali social del partito' - fa sapere Fdi.

Una iniziativa chiaramente propedeutica alla candidatura a sindaco di Daniele Iseppi per Fdi e per tutto il centrodestra.

I'l questionario si divide in due sezioni chiave: la prima chiede di dare una priorità (da 1 a 10) a temi caldi come la sanità, la sicurezza, il degrado urbano, il commercio locale e la crisi abitativa; la seconda entra nel dettaglio delle soluzioni concrete, interrogando i cittadini su proposte specifiche quali il potenziamento della Polizia Locale, il sostegno ai negozi di vicinato, la cura delle frazioni e la manutenzione dei parchi.

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Spazio anche alla proposta pura, con una sezione aperta in cui indicare tre cose che bisogna assolutamente fare a Pavullo'.


'La collaborazione e il coinvolgimento diretto del territorio sono i pilastri su cui vogliamo costruire la Pavullo di domani – dichiara Federica Galloni -. Non siamo e non saremo mai un potentato chiuso nelle stanze del palazzo, a differenza di chi gestisce la cosa pubblica quasi fosse un feudo personale, spesso distante dai bisogni reali di tutta la comunità. Noi crediamo in un modello opposto: non vogliamo calare un programma dall'alto, ma scriverlo insieme a chi Pavullo la vive, la lavora e la ama ogni giorno. Le risposte che raccoglieremo diventeranno i binari della nostra proposta politica per il 2027. Invitiamo tutti a fermarsi al nostro gazebo il sabato o a inquadrare il QR code: cinque minuti del vostro tempo possono fare la differenza per il futuro della nostra città'.

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