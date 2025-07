Gli appuntamenti del (lungo) fine settimana, in provincia

Bomporto - Sorbara Sound Festival

Campogalliano - Fiera di luglio

Castelnuovo Rangone - Limoni Indie Rock Fest

Nonantola - Fiera dell'agricoltura

Polinago (Gombola)

Serramazzoni - Mercatino e Borleghi sotto le stelle

Levizzano Rangone - Sagra del tortellone

Pavullo nel Frignano - Festa della Birra e Sagra di Montorso

Fanano - Saxophone week

La provincia di Modena si prepara a vivere uno dei weekend più ricchi dell’estate: dal 24 al 28 luglio, il territorio sarà animato da festival musicali, sagre tradizionali, mostre d’arte e mercatini creativi.Un calendario fitto di appuntamenti che coinvolge borghi storici, piazze e spazi culturali tra Appennino e pianura.dal 25 al 27 luglio, torna il Sorbara Sound Festival, evento musicale di punta con i Joe di Brutto, Nessuna Pretesa e una tribute band degli U2. Street food, birre artigianali e mercatini completano l’atmosfera festosa.dal 25 al 29 luglio, si tiene la tradizionale Fiera di Luglio con mongolfiere, spettacoli, stand gastronomici e la serata “Picchio Rosso” a cura di Radio Stella.doppio appuntamento: il 26 e 27 luglio si svolge il Limoni Indie Rock Fest, festival musicale a sfondo benefico con band alternative; fino al 27 luglio, lo spazio CRAC ospita la mostra “Tornano gli eroi” di Marco Petacchi, artista ispirato ai briganti cinesi, tra tattoo art e visioni contemporanee.dal 26 al 28 luglio, prende vita la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento, con sfilate di trattori, concerti, laboratori e artigianato locale.dal 24 al 28luglio, il Trasparenze Festival porta teatro, danza e incontri culturali nella cornice naturalistica dell’Appennino.Venerdì 25 Mercatino serale “Artigianato e Natura” dalle ore 19:00 alle ore 24:00 in Piazza della Repubblica Sabato 26 e Domenica 27 “Borlenghi sotto le stelle” a cura del Gruppo Alpini di Monfestino A Monfestino dalle ore 18:00 alle ore 23:00 Domenica 27 Giro in E-bike lungo a cura di Faeto 1000 Multisport Punto di ritrovo e partenza dal capoluogo o da una frazione ore 9:00 e rientro nello stesso punto ore 11:45. (giro lungo, difficoltà intermedia, impegno fisico alto) Per Info 339 370 0227tutte le sere del weekend, la Sagra del Tortellone “Luna nel Pozzo” propone tortelloni con condimenti vari, musica dal vivo e convivialità; è richiesta la prenotazione per la cena.dal 24 al 27 luglio, lo Stadio Minelli ospita Non Solo Birra, festival musicale gratuito con street food e cultura birraria. Ogni sera uno spettacolo diverso: Samuel (Subsonica) in DJ set, Gem Boy, Patagarri e Ruggero de I Timidi.In località Montorso la tradizione si rinnova con la Sagra di San Vincenzo Ferreri, in programma a fine luglio.Tra stand gastronomici con crescentine fatte a mano, musica dal vivo e appuntamenti religiosi, la manifestazione celebra il legame tra comunità e territorio. Sabato 29 luglio si terrà la 4ª edizione della gara podistica La Grota, corsa immersa nei sentieri montani che richiama appassionati da tutta la provincia. Sport, sapori e fede si fondono in un’esperienza autentica e coinvolgente.Sempre a Pavullo, il 26 luglio inaugura la mostra “Alberi Maestri” al Palazzo Ducale, visitabile fino al 28 settembre, in collaborazione con Alberi Festival e Archivio Leonardi. Uno sguardo poetico e architettonico sul mondo degli alberi monumentali.Nel medesimo palazzo, è allestita fino al 9 novembre la mostra “T-ESSERE DONNA – Sei fili oltre la montagna”, installazione dedicata all’identità femminile attraverso l’arte tessile.prosegue fino al 29 agosto ogni venerdì il Mercatino Creativo e dell’Artigianato tra Piazza Corsini e Piazza Vittoria, con creazioni locali e atmosfera rilassata.dal 20 al 27 luglio, risuoneranno le note dei migliori saxofonisti italiani e internazionali grazie alla Fanano Saxophone Week, rassegna musicale diventata ormai appuntamento fisso. Sotto la direzione artistica del quartetto Saxofollia, il borgo ospiterà masterclass e concerti indimenticabili, trasformandosi per una settimana in una capitale del sax. Allievi da tutta Europa affolleranno le vie e le chiese del centro storico, animando Fanano con suoni raffinati e atmosfere cosmopolite.