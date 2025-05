Il Pd: 'Mirandola, non confondere le minacce coi commenti sui social dei cittadini'

'Apprendiamo nella serata di ieri dal comunicato stampa della maggioranza che ci sarebbero state nuove minacce anonime alla sindaca Budri. Il gruppo consigliare del Partito Democratico e tutto il Partito Democratico di Mirandola non ha alcun dubbio nel confermare in modo fermo e immediato la condanna di questi gesti oltraggiosi e codardi ed è pronto ad offrire tutto il supporto necessario alla sindaca contro qualsiasi forma di minaccia accertata'. Così il segretario Pd di Mirandola Anna Greco, dopo quanto denunciato ieri dai gruppi di centrodestra a Mirandola.

'Una condanna che già esprimemmo durante la campagna elettorale, che ribadiamo continuando a rimanere fiduciosi che le forze dell’ordine riescano finalmente a scoprire i colpevoli e siano sottoposti a severa punizione. Per quanto attiene le opinioni dei cittadini, possono anche essere discutibili o non condivisibili, ma non possono essere considerate minacce, e la chiamata in causa delle opposizioni con quei toni è un inaccettabile tentativo di insinuare responsabilità o ipotetiche coperture. Non si può mettere sullo stesso piano chi esprime dissenso - anche radicale - e chi usa la paura, l'esclusione, l’intimidazione o l'attacco personale come arma politica, quest’ultima, come noto, ampiamente utilizzata nel 2024 contro il nostro candidato Carlo Bassoli, senza che Letizia Budri si sia mai dissociata. Il fatto poi che la destra mescoli meschine e gravi minacce anonime con commenti sui social di privati cittadini, porta solo a confondere le acque e a sminuire le stesse minacce che risulta siano state denunciate dalla sindaca'.