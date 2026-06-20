Incendio boschivo a Castagneto di Pavullo: vigili del fuoco in azione con l'elicottero

Oggi alle 17 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Castagneto a Pavullo nel Frignano a causa di un incendio che ha interessato un'area boschiva. Per fronteggiare l'emergenza sono state mobilitate sul posto cinque squadre di terra dei distaccamenti di Pavullo, Vignola, Fanano, Frassinoro e dalla sede centrale di Modena, dotate di nove mezzi antincendio. Alle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo ha preso parte anche l'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, che ha effettuato lanci d'acqua dall'alto per supportare il personale a terra.

Le operazione sono tutt'ora in corso.