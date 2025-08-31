La carpigiana Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025

Ha 27 anni, ha origini dominicane, ma vive e lavora a Carpi da sei anni. Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025.L’incoronazione ieri sera sul palco di piazza Salotto a Pescara dove la ragazza carpigiana ha sbaragliato la concorrenza delle altre 22 finaliste approdate all’atto conclusivo del concorso organizzato da patron Claudio Marastoni, Miss Grand Prix, uno tra i più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle e che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.A posare la corona sulla testa della neo Miss Grand Prix, la vincitrice dell’edizione 2024 Matilde Felice insieme alla madrina di giuria Jo Squillo e al conduttore della serata Beppe Convertini.'Sono sincera, non me l’aspettavo di vincere anche se, altrettanto sinceramente, volevo fortemente vincere - le prime parole da Miss Grand Prix di Estefani – Ho tenuto la corona sul comodino tutta la notte e ho davvero faticato a prendere sonno. La prima videochiamata è stata per mio padre e i miei fratelli che vicino ai Caraibi.Poi ho chiamato casa a Carpi dove vive mia sorella Elizabeth e la mia nipotina appena nata Larimar'.Di professione estetista nel salone gestito proprio insieme alla sorella, ora per Estefani si aprono le porte del mondo dello spettacolo. 'L’obiettivo è di essere all’altezza di questa corona e portarla con dignità e orgoglio per tutto l’anno portarlo. Mi piacerebbe molto lavorare nel campo della moda o della televisione, e perché no – conclude Estefani - magari condurre un programma televisivo proprio di moda'.Nel corso della serata, sullo stesso palco, è stato eletto anche il nuovo Mister Italia 2025, si tratta del 25enne pescarese Andrea Bucciarelli.Assegnate anche le altre fasce minori collegati ai concorsi. In campo maschile tornano a casa da Pescara con la fascia il ravennate Mirko Sacchetti (L’uomo ideale d’Italia), il ternano Simone Porchetti (Un bello per il Cinema), il milanese Federico Nicolaci (Mister Italia Fitness), il cuneese Pietro Messa (Il Volto più bello d’Italia), il trervigiano Filippo Pupetti (Il Modello d’Italia) e il bergamasco Francesco Maggio (Mister Italia on the web). In campo femminile fasce per l’ascolana Ludovica Xhaferri (Miss Grand Prix Calcio), la bolzanina Giulia Zorzi (Miss Grand Prix Cinema), la varesina Carlotta Ciserani (Miss Grand Prix Auto), l’anconetana Arianna Gigli (Miss Grand Prix Moto) e la 18enne Juceline Silà (Miss Grand Prix Fitness).