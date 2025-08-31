Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La carpigiana Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025

La carpigiana Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025

Di professione estetista nel salone gestito proprio insieme alla sorella, ora per Estefani si aprono le porte del mondo dello spettacolo

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Ha 27 anni, ha origini dominicane, ma vive e lavora a Carpi da sei anni. Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025.
L’incoronazione ieri sera sul palco di piazza Salotto a Pescara dove la ragazza carpigiana ha sbaragliato la concorrenza delle altre 22 finaliste approdate all’atto conclusivo del concorso organizzato da patron Claudio Marastoni, Miss Grand Prix, uno tra i più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle e che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.
A posare la corona sulla testa della neo Miss Grand Prix, la vincitrice dell’edizione 2024 Matilde Felice insieme alla madrina di giuria Jo Squillo e al conduttore della serata Beppe Convertini.
'Sono sincera, non me l’aspettavo di vincere anche se, altrettanto sinceramente, volevo fortemente vincere - le prime parole da Miss Grand Prix di Estefani – Ho tenuto la corona sul comodino tutta la notte e ho davvero faticato a prendere sonno. La prima videochiamata è stata per mio padre e i miei fratelli che vicino ai Caraibi.
Poi ho chiamato casa a Carpi dove vive mia sorella Elizabeth e la mia nipotina appena nata Larimar'.Di professione estetista nel salone gestito proprio insieme alla sorella, ora per Estefani si aprono le porte del mondo dello spettacolo. 'L’obiettivo è di essere all’altezza di questa corona e portarla con dignità e orgoglio per tutto l’anno portarlo. Mi piacerebbe molto lavorare nel campo della moda o della televisione, e perché no – conclude Estefani - magari condurre un programma televisivo proprio di moda'.
Nel corso della serata, sullo stesso palco, è stato eletto anche il nuovo Mister Italia 2025, si tratta del 25enne pescarese Andrea Bucciarelli.
Assegnate anche le altre fasce minori collegati ai concorsi. In campo maschile tornano a casa da Pescara con la fascia il ravennate Mirko Sacchetti (L’uomo ideale d’Italia), il ternano Simone Porchetti (Un bello per il Cinema), il milanese Federico Nicolaci (Mister Italia Fitness), il cuneese Pietro Messa (Il Volto più bello d’Italia), il trervigiano Filippo Pupetti (Il Modello d’Italia) e il bergamasco Francesco Maggio (Mister Italia on the web). In campo femminile fasce per l’ascolana Ludovica Xhaferri (Miss Grand Prix Calcio), la bolzanina Giulia Zorzi (Miss Grand Prix Cinema), la varesina Carlotta Ciserani (Miss Grand Prix Auto), l’anconetana Arianna Gigli (Miss Grand Prix Moto) e la 18enne Juceline Silà (Miss Grand Prix Fitness).
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi ancor disinfestazioni

Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi ancor disinfestazioni

Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Chikungunya in provincia di Modena: salgono a 74 i casi a Carpi. Ancora disinfestazioni

Chikungunya in provincia di Modena: salgono a 74 i casi a Carpi. Ancora disinfestazioni

Chikungunya a Carpi, già 253mila euro stanziati per la disinfestazione

Chikungunya a Carpi, già 253mila euro stanziati per la disinfestazione

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Medolla nel mirino Corte dei Conti, il sindaco Calciolari a Platis: 'E' solo un problema tecnico'

Medolla nel mirino Corte dei Conti, il sindaco Calciolari a Platis: 'E' solo un problema tecnico'

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni