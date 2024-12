Mense scolastiche a Sassuolo, Cir subentra a Dussman

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come si ricorderà il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza n. 7582 del 16/09/2024 ha disposto l’annullamento (in riforma della sentenza TAR Bologna n. 128/2024) dell’ aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Sassuolo a Dussmann Service srl; in ottemperanza alla sopracitata sentenza n. 128 del Tar Emilia RomagnaPertanto la Ditta Dussmann Service srl garantirà il servizio fino al 20/12/2024 (ultimo giorno di scuola) per consentire i passaggi necessari nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie; si procederà all’effettuazione dei necessari sopralluoghi nelle scuole e alla consegna del servizio alla Ditta Cir food in via d’urgenza entro il 27/12/2024 per consentire alla nuova aggiudicataria di procedere con tutti gli adempimenti necessari al regolare avvio del servizio.

'Durante le vacanze verranno terminati tutti i passaggi di consegna delle attrezzature e i relativi controlli e – aggiunge l’assessore Maria Savigni - naturalmente i costi per le famiglie rimarranno invariati, così come il menu, il sistema di prenotazione tramite “app” e i controlli sulla qualità del servizio eseguiti da un ente esterno. Tutta la struttura comunale è al lavoro per garantire il servizio migliore: ringrazio gli uffici che hanno seguito tutta la vertenza legale e i passaggi di consegna'.