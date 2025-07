'A Mirandola, abbattimento 12 alberi viale Gramsci necessario: ne pianteremo 60'

'Nel contesto del progetto provinciale per la costruzione della Ciclovia del Sole, tronco 7, lungo Viale Gramsci si è reso necessario procedere all’abbattimento di 12 alberi. Una scelta dolorosa, che l'amministrazione comunale non prende a cuor leggero, ma resa indispensabile da ragioni fitosanitarie e tecniche: due piante si trovano in condizioni compromesse, mentre le altre devono essere rimosse per permettere il completamento dell’intervento previsto'. Così in una nota l'assessore Luca Carafoli ribadisce quanto sottolineato ieri dal consigliere Fdi Righetti 'Il Comune di Mirandola è consapevole del grande valore affettivo e ambientale che gli alberi rappresentano per la comunità. Per questo motivo, è stato richiesto fin dall’inizio di limitare al massimo gli abbattimenti e di prevedere una riqualificazione del verde importante. In tal senso è stata programmata e disposta la piantumazione di 60 nuovi alberi (non arbusti) lungo Viale Gramsci, selezionati tra specie idonee a garantire sicurezza, durata e qualità paesaggistica. L’obiettivo è restituire al viale non solo il verde perduto, ma un patrimonio arboreo più ricco e resistente alle malattie che stanno colpendo i platani e più adatto alla convivenza con marciapiedi, viabilità e sottoservizi.Si tratta di un investimento concreto per un ambiente urbano più sano, sicuro e vivibile'.L’attenzione al verde e alla vivibilità di Viale Gramsci è sempre stata massima, come dimostra il recente lavoro di riqualificazione della vasca di laminazione e la realizzazione del giardino xerofitico ad opera di Roberto Malagoli, apprezzato dai residenti, dai fruitori di una vivace area commerciale e in generale da tutta la comunità.'Condividiamo appieno la preoccupazione della cittadinanza rispetto agli alberi e alle aree verdi pubbliche in generale, che rappresentano un elemento prezioso per il nostro paesaggio urbano e la qualità della vita - sottolinea l'assessore Luca Carafoli - È proprio per questo che a fronte della necessità di abbattere 12 alberi, abbiamo scelto ad avere una piantumazione in larga scala di nuovi alberi proprio su viale Gramsci per ristabilire e arricchire il patrimonio verde del viale. Con la stessa logica sarà fatto su via Piave e saranno aggiunti su altri tratti urbani della Ciclovia del Sole dove, ad oggi, non è presente nemmeno un’alberatura'.