Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, studente punta una pistola al professore in classe

Mirandola, studente punta una pistola al professore in classe

La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Il professore ha formalizzato la segnalazione

1 minuto di lettura

Un professore dell'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette: 'Dammi le sigarette o sparo'. Lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia.

La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e informato il dirigente scolastico. La scuola mantiene il riserbo sui provvedimenti disciplinari.

Della scuola in questione si era già parlato, perché vi era avvenuto un 'incontro di boxe' durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carabinieri soccorrono in strada donna maltrattata e figli: allontanato il marito

Carabinieri soccorrono in strada donna maltrattata e figli: allontanato il marito

Aimag e pranzo 'carbonaro' coi tre sindaci: il bis della Ruggiero merita davvero gli sforzi di Righi?

Aimag e pranzo 'carbonaro' coi tre sindaci: il bis della Ruggiero merita davvero gli sforzi di Righi?

'Il vero obiettivo del 'pranzo di lavoro' fra Righi, Goldoni e Budri? Portare Aimag dentro Hera'

'Il vero obiettivo del 'pranzo di lavoro' fra Righi, Goldoni e Budri? Portare Aimag dentro Hera'

Aimag, in osteria a Concordia summit tra sindaci: Righi messo alle strette dal centrodestra di Budri e Goldoni

Aimag, in osteria a Concordia summit tra sindaci: Righi messo alle strette dal centrodestra di Budri e Goldoni

'Mentre a Mirandola infervora il Festival della Memoria, in Aimag si celebra il festival degli smemorati'

'Mentre a Mirandola infervora il Festival della Memoria, in Aimag si celebra il festival degli smemorati'

Mirandola: maxi contaminazione con 80 feriti, ma è solo un'esercitazione

Mirandola: maxi contaminazione con 80 feriti, ma è solo un'esercitazione

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori

Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori

Articoli Recenti Sassuolo, rapina in banca: i carabinieri arrestano i tre banditi

Sassuolo, rapina in banca: i carabinieri arrestano i tre banditi

Carpi, polo scolastico: inaugurato il progetto 'Carpi Campus'

Carpi, polo scolastico: inaugurato il progetto 'Carpi Campus'

Maranello, sosta irregolare nel posto disabili: 76enne usava il contrassegno della suocera morta

Maranello, sosta irregolare nel posto disabili: 76enne usava il contrassegno della suocera morta

La Lega: 'San Cesario, in via Grillenzoni in arrivo Centro culturale islamico'

La Lega: 'San Cesario, in via Grillenzoni in arrivo Centro culturale islamico'