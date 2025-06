Montefiorino: il medico di base va in pensione, sarà sostituito da un gruppo di medici

Nel territorio di Montefiorino l’Azienda USL di Modena, con invio di sms e lettere che sono state caricate sul Fascicolo Sanitario Elettronico, ha informato i pazienti del medico di medicina generale dottor Davide Bettuzzi, riguardo la cessazione della sua attività per pensionamento a partire dal primo luglio. In attesa di poter assegnare l’incarico ad un nuovo professionista, i pazienti avranno assistenza garantita da un gruppo di medici che li prenderà in carico nell’ambulatorio presso la Casa della Comunità di Montefiorino in via Casa Volpe, lo stesso dove riceveva il dottor Bettuzzi.

L’esperienza dei team medici è già stata sperimentata sia nel Distretto di Sassuolo che in altri distretti della provincia incontrando il riscontro positivo da parte dei cittadini.

La visita dei pazienti sarà solo previo appuntamento il lunedì e mercoledì dalle 11 alle 14, il martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.

A supporto dell’attività dei medici del team ed a disposizione degli assistiti, è prevista una segreteria, disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, per richiedere appuntamenti in ambulatorio, prescrizione di farmaci o visite domiciliari.

L’Ausl di Modena sottolinea che l’attività del gruppo di medici è temporanea e auspica che possa essere superata a seguito delle procedure di definizione e assegnazione di medici nelle zone carenti dell’intera regione. L’Ausl è costantemente al lavoro per mettere in atto tutti gli interventi possibili per garantire l’assistenza in un contesto generale di difficoltà legata alla carenza, regionale e nazionale, di medici di medicina generale