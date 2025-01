Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il noto monumento bronzeo, inaugurato il 14 dicembre 1997 e raffigurante l’animale simbolo dell’economia castelnovese, è divenuta negli anni una delle immagini più note del paese e care agli abitanti, costituendo anche uno dei giochi preferiti dei bambini che si divertono a cavalcarla.I carabinieri del locale Comando Arma, capeggiati dal Maresciallo Maggiore Gianluca Ferretti hanno individuato, con un minuzioso e paziente lavoro di analisi di telecamere dislocate in zona, i due giovani responsabili del gesto che sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato.Il caratteristico monumento, nel frattempo subito ripristinato, ha ripreso fieramente a rappresentare in bella mostra l’importante caratteristica del territorio.