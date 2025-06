Ospedale di Comunità di Carpi: al via il trasferimento dei pazienti

Nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno, sarà attivo il nuovo Ospedale di Comunità di Carpi: i pazienti saranno trasferiti dall’attuale sede di Novi al secondo piano della Cra Il Carpine, riqualificato grazie all’investimento del Comune di Carpi da 317 mila euro in un progetto complessivo che ha riguardato anche il piano terra della stessa Cra. Saranno attivati 15 posti letto, con in previsione la possibilità di estenderli fino a 20 alla fine di settembre.L’Ospedale di Comunità è una struttura che offre un livello di assistenza intermedia tra l’assistenza in ospedale e al domicilio. Accoglie prevalentemente pazienti che non presentano patologie acute, che hanno bisogno di cure difficilmente gestibili a domicilio o hanno malattie croniche che richiedono controlli periodici e terapie particolari. Nella struttura l’assistenza è fornita da professionisti sanitari con differenti competenze (medico di medicina generale, infermiere, OSS e fisioterapista secondo necessità) che collaborano in base a un Piano Assistenziale Individuale (PAI) concordato con il paziente e la sua famiglia. Il PAI permette di fornire un’assistenza personalizzata, mirata ai suoi bisogni, con l’obiettivo di restituire l’autonomia possibile.La vicinanza della Cra “Il Carpine” all’ospedale Ramazzini e alle altre strutture sanitarie del territorio è stata uno dei criteri che hanno guidato la scelta di collocare nell’edificio anche l’Ospedale di comunità.L’intervento di riqualificazione per adeguare la struttura alla nuova funzione ha riguardato principalmente il piano terra, dove, riconfigurando gli spazi di relazione e di servizio, sono state realizzate nuove camere da letto dotate di bagno privato e destinate alla permanenza continuativa degli ospiti della Cra. Al secondo piano, destinato all’Osco e già configurato con camere e servizi dedicati, sono stati eseguiti solo interventi di dettaglio e rifinitura, soprattutto riguardo all’impiantistica. Tutti i locali, inoltre, sono stati resi accessibili agli utenti con difficoltà o disabilità motoria.