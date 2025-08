Pavullo, cade in bici: trovato dopo tre giorni il corpo senza vita di un 30enne

Tragedia a Pavullo. Questa mattina è stato trovato a Coscogno il corpo senza vita del 30enne indiano Sandeep Saini, scomparso da mercoledì. Il giovane aveva lasciato in bicicletta la fattoria dove lavorava: da quel momento aveva fatto perdere le sue tracce. I carabinieri indagano sul decesso, non si esclude la caduta accidentale dalla bicicletta elettrica.

