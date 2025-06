Pavullo, si ribalta col camion cisterna: muore autista 56enne

Tragedia oggi pomeriggio alle 14 sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro a Pavullo: un camion cisterna che trasportava polvere di cemento si è ribaltato all’altezza di ponte Chiozzo e l’autista 56enne è morto sul colpo a causa dello schiacciamento della cabina. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto i vigili del fuoco di Pavullo, la polizia locale e il 118 con l'elisoccorso. Per l’uomo, 56enne, non c’è stato nulla da fare.

Al momento sulla strada si circola a senso unico alternato, ma potranno verificarsi chiusure momentanee alla circolazione, per consentire al rimozione del mezzo da parte delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.