Da questa mattina, all’esterno della stazione ecologica Arcobaleno di via Madre Teresa a Sassuolo, è attiva una batteria di cassonetti per il conferimento di carta e plastica/lattine.
I contenitori, utilizzabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, permettono di conferire i materiali anche al di fuori dei giorni e degli orari previsti dalla raccolta porta a porta e senza dover accedere all’interno della stazione ecologica.
Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il Gruppo Hera ha installato una batteria di 8 cassonetti da 1.700 litri: 4 dedicati alla carta e 4 a plastica/lattine. I contenitori sono già operativi e apribili tramite Carta Smeraldo, in dotazione a tutti gli utenti.
In questo modo i cittadini possono conferire carta e plastica rapidamente, evitando code e attese all’ingresso dell’impianto, anche nei momenti di chiusura.
La nuova area Eco-Self rappresenta un servizio integrativo e non sostitutivo del porta a porta, pensato per offrire agli utenti un’alternativa pratica e veloce per il conferimento di carta e plastica.
“Questi nuovi cassonetti – sottolinea il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – sono una risposta concreta alle richieste dei cittadini, che chiedevano maggiore flessibilità. È un modo per andare incontro alle esigenze di chi, per vari motivi, non riesce a rispettare i giorni e gli orari stabiliti per l’esposizione dei rifiuti”.
“Si tratta di un passo avanti importante – aggiunge l’Assessore alle Politiche Ambientali, Andrea Baccarani – frutto della stretta collaborazione tra Comune di Sassuolo ed Hera. Una soluzione che non solo facilita i cittadini, ma contribuisce anche a rendere più efficace il sistema misto di raccolta differenziata, che richiede continui miglioramenti e soprattutto la collaborazione attiva di tutti”.
Rifiuti Sassuolo: posizionati cassonetti per carta e plastica
Sempre aperti ma utilizzabili con carta smeraldo. Per il sindaco e l'assessore 'una risposta concreta alle richieste dei cittadini e un passo avanti importante'
Da questa mattina, all’esterno della stazione ecologica Arcobaleno di via Madre Teresa a Sassuolo, è attiva una batteria di cassonetti per il conferimento di carta e plastica/lattine.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sassuolo, furti al cimitero: 14 croci rubate ad agosto. Il Comune annuncia nuove telecamere, la Lega attacca
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni
Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28Articoli Recenti
Castelfranco: 10 giorni di sagra del tortellino tradizionale
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Sicurezza a Carpi, il Pd: 'Se la destra ha a cuore il tema, porti al Governo le firme dei cittadini'
La carpigiana Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025