Raccolta rifiuti, Giacobazzi (FI): 'Basta a giocare con cassonetti come fossero mattoncini Lego'

'L'improvvisazione del comune è già costata milioni ed è senza bussola'

'Un dato su tutti che rende Modena modello di improvvisazione e confusione: a tre anni dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti, la città si ritrova ancora al punto di partenza. Dopo aver speso oltre quattro milioni di euro per passare ad un porta a porta a macchia di leopardo e senza tariffa puntuale, si torna indietro, con l’ennesima inversione di marcia e senza spiegare nulla ai cittadini'.

 

A parlare è Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Modena e coordinatore provinciale.
'Ulteriore passaggio frutto dell'improvvisazione di una amministrazione che continua a navigare a vista e a non confrontarsi con la città, immemore anche del programma elettorale che prevedeva ben altro e facendo perdere milioni di euro. Più che nel ritardo della fase due, confermato anche dal sindaco, non si capisce quale sia la direzione presa. Non si può continuare a giocare con i cassonetti come fossero mattoncini Lego e soprattutto con i soldi pubblici come fossimo al Monopoli. Basta improvvisazioni, basta gettare denaro pubblico. Anche in questa nuova fase non c'è stato, a quanto risulta, nessun confronto preliminare con i quartieri e con le comunità. Se non a cose fatte - aggiunge Giacobazzi -. Come gruppo consiliare Forza Italia, chiediamo alla giunta un cambio di passo immediato: basta giochi, serve una strategia chiara, condivisa con i cittadini e duratura. Non si può continuare a chiedere pazienza ai modenesi mentre si cambia idea ogni stagione. La città merita rispetto, programmazione e trasparenza. E soprattutto, merita una raccolta rifiuti degna di una città moderna ed efficiente, non un sistema improvvisato che cambia forma come un gioco da tavolo'.

Landini a Modena: 'Patrimoniale dell'uno per cento sui super ricchi, per finanziare sanità scuole e lavoro'

Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di droga: arrestato nigeriano

Modena, l'integrazione tra mobilità e urbanistica resta un'utopia

Nella rete della persecuzione 1943-1945: la mostra dedicata a Odoardo Focherini

Inceneritore a pieno regime e ritorno ai cassonetti: schiaffo al patto elettorale con M5S e AVS

Modena, a Ciao Comunicazione la promozione natalizia del Comune: storia di una rapida 'scalata'

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

‘Critiche alla nuova differenziata? Paldino si è distratto, Modena civica era in maggioranza’

Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne

