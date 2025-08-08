San Cesario, la proposta: intitolare la biblioteca comunale a Francesco Benozzo

Una mozione presentata dai consiglieri Mirco Zanoli e Lodovica Boni della lista “Centrodestra per la Rinascita” propone di intitolare la biblioteca comunale di San Cesario al poeta, musicista e docente universitario Francesco Benozzo, scomparso lo scorso marzo.

Benozzo, nato a Modena nel 1969, è stato una figura poliedrica: docente di Filologia e Linguistica romanza e celtica all’Università di Bologna, acclamato arpista celtico con 16 album all’attivo, etnofilologo di fama internazionale e autore di oltre 800 pubblicazioni. Per il suo contributo originale alla cultura poetica e musicale, è stato più volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura e insignito del titolo di Bardo Honorário in Portogallo.



Molto legato a San Cesario, Benozzo è stato ideatore della rassegna di musica etnica “Arcipelaghi Sonori”, ospitata a Villa Boschetti, dove accompagnò anche la lettura di “L’Agnese va a morire” con la sua arpa celtica. Collaborò al Dizionario del dialetto sancesarese e nel suo libro “Le querce di qua dal fiume” descrive con affetto i paesaggi, i luoghi e la gente del paese.



Viveva a Ligorzano, frazione di Serramazzoni, con la compagna Laura – impiegata in municipio – ed è morto improvvisamente a 56 anni. Il saluto finale, nel rispetto della sua spiritualità, è stato affidato a un rito sciamanico tenutosi nel bosco di fronte a casa.

La proposta del Consiglio nasce dal desiderio di onorare la memoria di un intellettuale che ha lasciato un’impronta profonda nel territorio e nella comunità, e che considerava San Cesario una seconda casa. La biblioteca comunale, attualmente priva di una dedicazione, potrebbe così portare il nome di Francesco Benozzo, rendendogli omaggio in modo permanente.

