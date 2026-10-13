Ha compiuto 100 anni lo scorso 12 ottobre, ed è stata festeggiata presso la trattoria Dalla Marta di San Felice sul Panaro da circa 120 persone tra parenti, amici, la sorella Alia, nipoti e pronipoti. Stiamo parlando di Livia Borsari che ha varcato l’invidiabile traguardo del secolo di vita. A portare il saluto e gli auguri dell’Amministrazione comunale e della comunità è stato il sindaco Michele Goldoni. Livia è nata a Medolla e vive attualmente a San Felice con la figlia Paola Cavicchioli. Per tutta la vita ha lavorato con la macchina da cucire per fare le maglie e aiutava il marito Ugo Cavicchioli nei vari caseifici della Bassa in cui ha è stato occupato. È ancora molto lucida e trascorre le sue giornate in casa, dedicandosi al suo grande hobby che è quello del cucito. Pare non ci siano segreti particolari per la sua longevità. Ha ancora un ottimo appetito e gradisce in modo particolare la crema con le uova.
San Felice, festa per i 100 anni di Livia Borsari
Livia è nata a Medolla e vive attualmente a San Felice con la figlia Paola Cavicchioli
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