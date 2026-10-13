San Felice, schianto tra quattro auto: grave un conducente

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 21, in Via degli Estensi (Tratto della Strada Statale 468 di Correggio), a San Felice sul Panaro.

Per cause ancora in corso di accertamento, quattro autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro, di cui una alimentata a metano ed una a Gpl.

A seguito dell'impatto, uno degli occupanti dei veicoli è rimasto incastrato all'interno dell' abitacolo. Immediato l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato per liberare il ferito e mettere in sicurezza le autovetture. Per consentire le delicate operazioni di estrazione, i pompieri hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche da taglio.

Una volta tratto in salvo, l'automobilista è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con le ambulanze per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la pattuglia dei carabinieri di Concordia per effettuare i rilievi di legge, gestire la viabilità ed espletare le procedure per la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area di strada interessata sono tutt'ora in corso.

