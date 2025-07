San Felice in lutto: è morta Ramona Di Muro, compagna del sindaco Goldoni

Lutto a San Felice sul Panaro per la prematura scomparsa di Ramona Di Muro, compagna del sindaco Michele Goldoni.

Laureata in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità a Bologna, Ramona svolgeva attività privata come psicologa-psicoterapeuta e come Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Rimini e Consulente Tecnico di Parte a Rimini. Giudice Onorario presso il Tribunale di sorveglianza di Bologna, è stata anche docente presso la Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico di Roma. A fianco del sindaco in modo discreto, anche nell'ultima campagna elettorale lo aveva sostenuto in prima persona partecipando agli eventi elettorali quando possibile.

'L’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ramona Di Muro, compagna del sindaco Michele Goldoni' - scrive il Comune.

'La politica è stata una delle tue passioni, siamo convinti che condividere le problematiche quotidiane con Michele sia stato altresì il modo per metterti al servizio dei cittadini sanfeliciani. Grazie per i tuoi consigli, il tuo modo di vedere le cose, il tuo modo di pensare e soprattutto per il cammino che abbiamo fatto assieme. Ci mancherai davvero tanto, da ieri il cielo ha, purtroppo, una stella in più. Fai buon viaggio cara Ramona' - è il ricordo della lista civica Noi Sanfeliciani.