Sassuolo, 19enne denunciato: ha spruzzato spray urticante tra i tavoli di un bar

Nel corso dell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Maranello hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, come già avvenuto nel corso delle settimane precedenti.Nella serata di sabato 30 agosto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della Polizia Locale, sono intervenuti in via Cavallotti dopo alcune segnalazioni giunte al 112, che indicavano la presenza di un gruppo di ragazzi molesti nei pressi di una pizzeria della zona.Secondo quanto riferito, alcuni avventori dell’esercizio, seduti sui tavolini esterni, avevano anche avvertito bruciore agli occhi e pizzicore alla gola, per la probabile vaporizzazione nell’aria di spray urticante.Dopo una breve ricerca, i militari hanno quindi rintracciato un gruppo di ragazzi poco distante.Nel corso dei controlli è stato identificato un 19enne, originario del Marocco e residente a Sassuolo, che custodiva nelle tasche due bombolette spray al peperoncino da 15 ml ciascuna, apparentemente inutilizzate. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era già stato denunciato in passato per una vicenda analoga.Le due bombolette, il cui contenuto è risultato essere eccedente i 20 ml previsti dalla normativa vigente per il porto da autodifesa, sono state sottoposte a sequestro penale, mentre il 19enne è stato segnalatoin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.Non è andata meglio a meglio a due automobilisti, sottoposti al test dell’etilometro dai Carabinieri della Stazione di Maranello: un 43enne è risultato avere un tasso di 1,17 g/l, mentre un 41enne è risultato avere un valore di 0,89 g/l.Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente di guida con contestuale segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.Nella foto l'immagine di bombolette spray urticante utilizzate dal ragazzo e sequestrate dai Carabinieri