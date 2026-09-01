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Sassuolo, famiglia vive nel negozio: sequestrati 300 chili di alimenti e sanzioni per 3.000 euro

Sassuolo, famiglia vive nel negozio: sequestrati 300 chili di alimenti e sanzioni per 3.000 euro

Commistione tra le derrate alimentari destinate alla vendita e quelle detenute per il consumo familiare

1 minuto di lettura

Questa mattina i Nas di Parma insieme ai carabinieri di Sassuolo e alla Polizia Locale, hanno controllato un esercizio di vicinato alimentare e non alimentare del centro cittadino.

Accertate diverse irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e nella gestione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa in materia di sicurezza alimentare. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza, all’interno dei locali dell’esercizio, del nucleo familiare del titolare, che di fatto vi dimorava, con commistione tra le derrate alimentari destinate alla vendita e quelle detenute per il consumo familiare.

In particolare, nel corso dell’ispezione sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 300 chili di derrate alimentari, per un valore commerciale complessivamente stimato in circa 10.000 euro. Al titolare dell’attività sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro, di cui 1.000 euro per le carenze igienico-sanitarie riscontrate nei locali e 2.000 euro per la mancata attuazione delle previste procedure di autocontrollo. Nel corso del medesimo controllo, la Polizia Locale ha inoltre rilevato ulteriori irregolarità amministrative riguardanti l’insegna dell’esercizio e la mancata esposizione dei prezzi di alcuni prodotti posti in vendita.

Le condizioni igienico-sanitarie riscontrate saranno altresì segnalate all’Autorità sanitaria locale, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

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