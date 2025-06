Sassuolo, la perseguita e cerca di sfondarle la porta di casa: arrestato nordafricano

Nella notte tra il 19 e il 20 giugno, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origini nordafricane, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna residente in città e di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, un marocchino già noto alle forze dell’ordine, si è presentato nella notte sotto l’abitazione della donna, danneggiando il portone del condominio e cercando di sfondare la porta dell’appartamento, urlando minacce di morte nei confronti della vittima. I militari, prontamente intervenuti sul posto dopo la chiamata della donna al 112, hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, presumibilmente dovuto all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Dopo aver minacciato i carabinieri e tentato la fuga, l’uomo è stato raggiunto ed ammanettato, tuttavia, all’interno della cellula della vettura di servizio ha continuato a dimenarsi battendo ripetutamente il capo contro le parti interne, costringendo gli operatori a contenerlo ulteriormente con l’uso dello spray urticante in dotazione.

Condotto presso il pronto soccorso di Sassuolo, è stato sedato dal personale sanitario, al fine di evitare che la violenta crisi psicomotoria in atto potesse arrecare ulteriori danni alla sua persona ed a terzi. La vittima, successivamente sentita dai militari, ha sporto querela, descrivendo una lunga sequenza di comportamenti ossessivi e violenti protrattisi per mesi, culminati in un’escalation di minacce ed aggressioni.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Modena, su disposizione della Procura della Repubblica, dove è rimasto anche all’esito dell’udienza di convalida celebrata il successivo 21 giugno.