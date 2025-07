Sassuolo, lutto per la morte dell'ex assessore Antonio Orienti

Lutto a Sassuolo per l'ex assessore Antonio Orienti. 'Una grande perdita per la città: un uomo di cultura ed un’intelligenza raffinata in grado di formare decine di sassolesi ed accompagnare la nostra società attraverso la sua opera quotidiana'. Con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ricorda il professor Orienti.

'Insegnante, giornalista, professionista prestato alla politica ed alla Pubblica Amministrazione – prosegue il sindaco – ma soprattutto un “oratoriano doc”, che dall’Oratorio Don Bosco ha mosso i suoi primi passi ed al quale ha dedicato tutti i suoi pensieri. Alla moglie Lilia ed alla figlia Deanna, ai tanti che lo hanno amato e che oggi piangono la sua scomparsa, vanno le più sentite e sincere condoglianze a nome mio, dell’intera Giunta e dell’Amministrazione comunale oltre all’abbraccio dell’intera città di Sassuolo'.