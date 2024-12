Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Francesca Orienti viaggiava su una Mini quando è improvvisamente uscita di strada scontrandosi con un lampione, non è escluso che la causa della perdita di controllo del mezzo sia legata a un malore. La donna era stata inizialmente soccorsa da un medico fuori servizio, per poi essere trasportata all'ospedale di Baggiovara in ambulanza.Conosciutissima a Sassuolo, era commercialista e revisore dei conti e lavorava per diverse aziende del territorio, fra le quali il gruppo Inalca. Anche la famiglia Cremonini si è unita al lutto che ha colpito il figlio, i genitori Eugenio e Giuseppina, i famigliari e gli amici della 43enne.Il funerale si terrà sabato 21 dicembre alle 9.30 nella chiesa di San Giorgio a Sassuolo.